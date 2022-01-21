2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?

51-55 yaş aralığındaki erkeklerin yaklaşık yarısının eşlerine veya kadın arkadaşlarına çiçekler, çikolata ve parfüm alarak sürpriz yaptığı, bu oranın 25 yaşındaki erkeklerde ise sadece yüzde 24 olduğu kaydedildi. Erkeklerin romantik hareketleri en fazla yaptığı ve partnerleri için en çok efor sarf ettikleri yaşın ise 53 olduğu bildirildi.