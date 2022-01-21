2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
A: 23
B: 43
C: 53
D: 63
Doğru cevap: C: 53
Erkeklerin en romantik olduğu yaşın 53 olduğu ortaya çıktı. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere'de yapılan bir araştırma, 51-55 yaş arasındaki erkeklerin dörtte üçünden fazlasının her gün eşleri veya partnerlerine "Seni seviyorum" dediğini ortaya koydu.