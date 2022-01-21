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    • 21.01.2022 23:04
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    2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?

    2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cuma ve pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan her soru merakla araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken soru!

    2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?

    A: 23

    B: 43

    C: 53

    D: 63

    Doğru cevap: C: 53

    Erkeklerin en romantik olduğu yaşın 53 olduğu ortaya çıktı. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere'de yapılan bir araştırma, 51-55 yaş arasındaki erkeklerin dörtte üçünden fazlasının her gün eşleri veya partnerlerine "Seni seviyorum" dediğini ortaya koydu.

        Wrner Leisure otellerince yapılan araştırmada, yaşları 18-65 arasında değişen 2 bin erkeğe, ne kadar romantik olduklarına dair çeşitli sorular yöneltildi.

        51-55 yaş aralığındaki erkeklerin yaklaşık yarısının eşlerine veya kadın arkadaşlarına çiçekler, çikolata ve parfüm alarak sürpriz yaptığı, bu oranın 25 yaşındaki erkeklerde ise sadece yüzde 24 olduğu kaydedildi. Erkeklerin romantik hareketleri en fazla yaptığı ve partnerleri için en çok efor sarf ettikleri yaşın ise 53 olduğu bildirildi.
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        Haberler Televizyon 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2 bin erkekle yapılan araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
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