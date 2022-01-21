Meteorolojinin verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Meteorolojinin verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür?

A: Van

B: Muş

C: Ankara

D: Erzurum

Doğru cevap: A-Van

Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor. Türkiye'de bugün en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,2 dereceyle Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.