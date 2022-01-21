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    • 21.01.2022 21:38
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    • 21.01.2022 21:42
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    Meteorolojinin verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür?

    Meteorolojinin verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cuma ve pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan her soru merakla araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Türkiye’deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür?

    Meteorolojinin verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Meteorolojinin verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür?

    A: Van

    B: Muş

    C: Ankara

    D: Erzurum

    Doğru cevap: A-Van

    Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor. Türkiye'de bugün en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,2 dereceyle Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

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    Haberler Televizyon Meteorolojinin verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilde ölçülmüştür?
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