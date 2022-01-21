Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın karanlık yüzünü ifşa eden soru! İşte 1980'lere kadar çocukların açık artırmada satıldığı ülke

Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan atv'nin heyecan dolu bilgi programı Kim Milyoner Olmak İster yine seyirciyi ekrana kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru "Medeni Avrupa" diye parlatılan ülkelerin kirli geçmişlerini bir kez daha açığa çıkardı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE AVRUPA SORUSU

Avrupa ülkelerinden birinde 1980'lere kadar yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırıldığı gerçeği programa katılan yarışmacıyı da hayrete düşürdü.