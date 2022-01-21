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    • Televizyon
    • 21.01.2022 23:02
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    • 21.01.2022 23:08
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    Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın karanlık yüzünü ifşa eden soru! İşte 1980'lere kadar çocukların açık artırmada satıldığı ülke

    Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan atv'nin heyecan dolu bilgi programı Kim Milyoner Olmak İster yine seyirciyi ekrana kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan bir soru ile sözde medeni olarak parlatılan Avrupa'nın karanlık geçmişi bir kez daha açığa çıktı. "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun cevabını öğrendiğinizde bir çoğunuz çok şaşıracak...

    Avrupa’nın karanlık geçmişi açığa çıktı

    Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan atv'nin heyecan dolu bilgi programı Kim Milyoner Olmak İster yine seyirciyi ekrana kilitledi.

    Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru "Medeni Avrupa" diye parlatılan ülkelerin kirli geçmişlerini bir kez daha açığa çıkardı.

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE AVRUPA SORUSU
    Avrupa ülkelerinden birinde 1980'lere kadar yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırıldığı gerçeği programa katılan yarışmacıyı da hayrete düşürdü.

    Soru sonrası cevap şıklarını gören yarışmacı "Ee bunlar Avrupa ülkeleri bana şöyle Orta Doğu'dan Uzak Doğu'dan cevaplar gelseydi..." ifadeleriyle şaşkınlığını ortaya koydu.

    Yarışmacı "Bu sorudan utandım" dedi.

        İşte o soru ve yanıtı:
        "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?"

        A: Danimarka

        B: Norveç

        C: İsviçre

        D: Belçika

        Doğru cevap: C: İsviçre
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