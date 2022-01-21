1980’lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

A: Danimarka

B: Norveç

C: İsviçre

D: Belçika

Doğru cevap: C: İsviçre