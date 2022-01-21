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    • 22.01.2022 15:32
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    İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

    İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cuma ve pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan her soru merakla araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken soru!

    İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

    A: Kumaşçılar ve manifaturacılar

    B: Kasetçiler ve plakçılar

    C: Marangozlar ve mobilyacılar

    D: Bisikletçiler ve motorsikletçiler

    Doğru cevap: A: Kumaşçılar ve manifaturacılar

    Eminönü, Sultanhamam ve çevresindeki hanlarda ticaret yapan, sayısı bini aşan manifaturacılar ve kumaşçılar, imar hamlesinden ilham alarak biraraya gelmiş ve yeni bir yerleşim alanı inşa etmek amacıyla 1954 yılında "Sınırlı Sorumlu İstanbul Manifatura ve Kumaşçılar Çarşı Yapı Kooperatifi"ni kurmuştur.

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    Haberler Televizyon İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?
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