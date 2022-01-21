İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: İstanbul Unkapanı'ndaki kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?

A: Kumaşçılar ve manifaturacılar

B: Kasetçiler ve plakçılar

C: Marangozlar ve mobilyacılar

D: Bisikletçiler ve motorsikletçiler

Doğru cevap: A: Kumaşçılar ve manifaturacılar

Eminönü, Sultanhamam ve çevresindeki hanlarda ticaret yapan, sayısı bini aşan manifaturacılar ve kumaşçılar, imar hamlesinden ilham alarak biraraya gelmiş ve yeni bir yerleşim alanı inşa etmek amacıyla 1954 yılında "Sınırlı Sorumlu İstanbul Manifatura ve Kumaşçılar Çarşı Yapı Kooperatifi"ni kurmuştur.