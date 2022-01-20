Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Fragman…

Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Televizyonda yayınlanan dizileri yakından takip eden izleyiciler yeni başlayacak olanlar hakkında da araştırmalarını arttırıyor. Yayınlanan fragmanı ile heyecanı daha da arttıran, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile oldukça dikkat çeken Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İlk bölümü itibariyle kaçırmadan izlemek isteyenlerin merak ettiği fragman da haberimizde yer alıyor.
BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Show TV'de başlayacak olan Baba dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam
Özge Yağız - Büşra Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika