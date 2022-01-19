Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz bir ölür bin diriliriz!”

Geyhatu "Osman! Yeniden karşımdasın" derken, Osman Bey "Geyhatu! Sen kan ile beslenirsin! Acıktın mı" diye cevap verdi. Bu sözler üzerine Geyhatu, ele geçirdiği Göktuğ'u ortaya çıkardı ve "Kongar! Ya da Göktuğ! O bir Moğoldu! Moğol gibi yetişti! Sen onu Türkleştirdin! Bu seni iyi bir lider, tehlikeli bir düşman yapar! Öleceksin Osman! Amma evvel bu hain! Asilik için atan her yürek deşilmeye mahkum" dedi. Osman Bey ise "Sakın ha! Eğer onun yüreğini deşersen, ben ve cümle Türkün intikam ateşi seni cayır cayır yakar" diyerek Geyhatu'yu uyardı.