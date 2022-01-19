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    • 20.01.2022 00:27
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    • 20.01.2022 00:45
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    Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz bir ölür bin diriliriz!”

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 78’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘BizimDavamız’ etiketiyle sosyal medyaya damga vuran bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman’ın 79. bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Kılıçların çekildiği fragmana Osman Bey’in “Biz bir ölür bin diriliriz!” sözleri damga vurdu. İşte o fragman...

    Yeni fragmanda kılıçlar çekildi: “Biz bir ölür bin diriliriz!”

    Kuruluş Osman'ın 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Kılıçların çekildiği fragmana Osman Bey'in "Biz bir ölür bin diriliriz!" sözleri damga vurdu.

    Öte yandan son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Göktuğ'un şehit edildiği sahne ise sosyal medyada çok konuşuldu.

    İNTİKAM İSTEYEN GEYHATU, GÖKTUĞ'U ŞEHİT ETTİ!
    'Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah'ın elinden alınarak yargılanmak üzere Konya'ya götürülen Osman Bey'in yolu Geyhatu ve emrindeki Moğol savaşçıları tarafından kesildi.

    İntikam hisleriyle bölgeye dönen Geyhatu, Vezir Alemşah'tan Osman Bey'in güzergahını öğrendikten sonra derhal harekete geçti. Selçuklu kafilesi Moğolların pususuna düşerken, Osman Bey ve Geyhatu uzun süre sonra yeniden karşı karşıya geldi.

        Geyhatu "Osman! Yeniden karşımdasın" derken, Osman Bey "Geyhatu! Sen kan ile beslenirsin! Acıktın mı" diye cevap verdi. Bu sözler üzerine Geyhatu, ele geçirdiği Göktuğ'u ortaya çıkardı ve "Kongar! Ya da Göktuğ! O bir Moğoldu! Moğol gibi yetişti! Sen onu Türkleştirdin! Bu seni iyi bir lider, tehlikeli bir düşman yapar! Öleceksin Osman! Amma evvel bu hain! Asilik için atan her yürek deşilmeye mahkum" dedi. Osman Bey ise "Sakın ha! Eğer onun yüreğini deşersen, ben ve cümle Türkün intikam ateşi seni cayır cayır yakar" diyerek Geyhatu'yu uyardı.

        Göktuğ "Beyim! Geyhatu sanar ki! Kırılmakla yiteriz, öldürdükçe biteriz! Ölüm kaçınılmaz! Amma tesellimdir… Hakk'ın yolunda, kardeşlerimle, beyimin yanında ölürüm! Böyle bir ölüm bizi ancak çoğaltır!" diyerek Osman Bey'e seslendi.

        Göktuğ'u kurtarmak için hamle eden Osman Bey ve Kayı alpleri, Moğol askerleri tarafından zorlukla zapdedilirken; Geyhatu, Osman Bey'in gözü önünde Göktuğ'u acımasızca şehit etti!

            Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 78'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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            Haberler Televizyon Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz bir ölür bin diriliriz!”
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