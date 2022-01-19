Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz bir ölür bin diriliriz!”

Kuruluş Osman'ın 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Kılıçların çekildiği fragmana Osman Bey'in "Biz bir ölür bin diriliriz!" sözleri damga vurdu.
Öte yandan son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Göktuğ'un şehit edildiği sahne ise sosyal medyada çok konuşuldu.
İNTİKAM İSTEYEN GEYHATU, GÖKTUĞ'U ŞEHİT ETTİ!
'Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah'ın elinden alınarak yargılanmak üzere Konya'ya götürülen Osman Bey'in yolu Geyhatu ve emrindeki Moğol savaşçıları tarafından kesildi.
İntikam hisleriyle bölgeye dönen Geyhatu, Vezir Alemşah'tan Osman Bey'in güzergahını öğrendikten sonra derhal harekete geçti. Selçuklu kafilesi Moğolların pususuna düşerken, Osman Bey ve Geyhatu uzun süre sonra yeniden karşı karşıya geldi.