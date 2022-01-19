Oğulcan için Emel’i gözde çıkaracak mı? Kardeşlerim 36. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şengül’ün zor kararı!

Aldıkları hediyelerin yanında bir de tüm aileyi evlerine kaynaşma yemeğine davet ederler. Yemekte İlknur'un yeğenleri Emir ve Özge de vardır. Ancak ilk andan itibaren gençler özellikle de Ömer ile Emir arasında soğuk rüzgarlar eser.