Oğulcan için Emel’i gözde çıkaracak mı? Kardeşlerim 36. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şengül’ün zor kararı!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in 36. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Söz konusu fragmanda "Sen benden ne istiyorsun?" sorusunu soran Şengül, aldığı cevap karşısında şoka girdi.
KAYNAŞMA YEMEĞİ KANLI BİTTİ!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.
Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 35. Bölüm etiketi #Kardeşlerim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
KARDEŞLERİM 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Emel'in kaza ile vurulmasından kendilerini sorumlu hisseden İlknur ve Burhan kardeşleri yalnız bırakmaz ve elleri kolları dolu olarak sürekli ziyarete gelirler.