Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi

Ölüm karşısında dimdik duran Osman Bey ise "Ben de yiğitlerim de şerefsiz bir ömürdense hak yolda şehadet şerbetini içmeyi yeğleriz! Şerefsizce yaşamak sen gibilere yaraşır Vezir Alemşah. Belli ki sen Yezid tıynetindesin! Amma biz iman ederiz ki Allah'tan başka galip olan yoktur. Biz Allah'tan başkasına boyun eğmeyiz! Lâ galibe illâllah!" diyerek adeta meydan okudu.