Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi

Bilecik Kalesi'nde alpleri ile birlikte tuzağa düşen ve alplerinin hayatını kurtarmak için teslim olmak zorunda kalan Osman Bey, zindana atıldı. Kayı alpleri ve Osman Bey türlü işkencelerden geçirilirken, idamına karar verilmesine rağmen vakur duruşundan taviz vermeyen Osman Bey, alplerine sabır tavsiye etti.
İşkence ve ağır hakaretler nedeniyle bitap düşen alplerine seslenen Osman Bey "Yiğitlerim. Ben şahidim! Sübhan olan Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüdünüz. Resulullah'ın davası için pusatlarınızı Zülfikar eyleyip kafirin boynuna indirdiniz!
Cümle cihanı ''Allahuekber'' nidâlarıyla titretmek için peşimden çetin yollara düştünüz! Şimdi Yezid, Yezid'liğini yapacak! Bizim de nasibimizde peygamber efendimizin gözünün nuru olan Hüseyin efendimiz gibi şehit olmak varsa ne lütuftur! Şühedadan olacağız!