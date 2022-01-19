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    • 19.01.2022 22:39
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    • 19.01.2022 23:36
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    Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 78’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Vezir Alemşah tarafından yakalanan Osman Bey’in idam edilmesine karar verildi. Osman Bey'in Alplerine seslendiği ve darağacına çıkarıldığı sahneler ise soluksuz izlendi. İşte o sahneler...

    İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi

    Bilecik Kalesi'nde alpleri ile birlikte tuzağa düşen ve alplerinin hayatını kurtarmak için teslim olmak zorunda kalan Osman Bey, zindana atıldı. Kayı alpleri ve Osman Bey türlü işkencelerden geçirilirken, idamına karar verilmesine rağmen vakur duruşundan taviz vermeyen Osman Bey, alplerine sabır tavsiye etti.

    İşkence ve ağır hakaretler nedeniyle bitap düşen alplerine seslenen Osman Bey "Yiğitlerim. Ben şahidim! Sübhan olan Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüdünüz. Resulullah'ın davası için pusatlarınızı Zülfikar eyleyip kafirin boynuna indirdiniz!

    Cümle cihanı ''Allahuekber'' nidâlarıyla titretmek için peşimden çetin yollara düştünüz! Şimdi Yezid, Yezid'liğini yapacak! Bizim de nasibimizde peygamber efendimizin gözünün nuru olan Hüseyin efendimiz gibi şehit olmak varsa ne lütuftur! Şühedadan olacağız!

        Amma bilirim ki biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek! Biz toprağa düşsek de İlâ-yi Kelimetullah sevdası evlatlarımızın gönlünde nazlı bir fidan gibi yeşerecek!

        Devrettiğimiz İslam sancağını yiğit evlatlarımız taşıyacak! Alplarım! Kayı'nın yiğit alpleri! Ben sizden razıyım. Rabbim de sizden razı olsun. Hakkım hepinize helaldir. Siz de hakkınızı helal edin!"Bu sözler üzerine hayli duygulanan Kayı alpleri hep bir ağızdan "Helal olsun" diyerek Bilecik zindanını inletti. Alplerinin bu korkusuz tavrı Osman Bey'i gururlandırdı.

        OSMAN BEY DARAĞACINA ÇIKARILDI
        'Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah tarafından öldürülmesine karar verilen Osman Bey darağacına çıkarıldı.

            Alpleriyle birlikte Bilecik Kalesi'nde zindana atılan Osman Bey'i bir an önce ortadan kaldırmak isteyen Vezir Alemşah, Osman Bey'in yargılanmak üzere Konya'ya götürülmesine engel olarak bir an önce idam edilmesi için emir verdi.

            Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nde hazırlanan darağacına getirilirken halkın tepkisi ile karşılaştı. Tekfur Nikola da bu sahneyi kaçırmamak üzere Vezir Alemşah'ın yanında yerini aldı.

            Darağacına çıkarılan ve boynuna urgan geçirilen Osman Bey tavrını hiç bozmazken, Vezir Alemşah "Osman, imparator ile aramızdaki dostluğa halel getirecek kötülükler yaptı. Selçuklu'nun kurduğu nizama karşı çıktı. Ben Vezir Alemşah, nizamı bozanların haddini bildirmek için buradayım! Kim Âli Selçuklu'nun nizamına gölge düşürmeye kalkarsa akıbeti Osman gibi darağacında sallanmak olacaktır! Osman imdi asiliğinin bedelini ödeyecek!" dedi.

                Ölüm karşısında dimdik duran Osman Bey ise "Ben de yiğitlerim de şerefsiz bir ömürdense hak yolda şehadet şerbetini içmeyi yeğleriz! Şerefsizce yaşamak sen gibilere yaraşır Vezir Alemşah. Belli ki sen Yezid tıynetindesin! Amma biz iman ederiz ki Allah'tan başka galip olan yoktur. Biz Allah'tan başkasına boyun eğmeyiz! Lâ galibe illâllah!" diyerek adeta meydan okudu.

                Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 78'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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