Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.01.2022 00:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 00:40
    ABONE OL

    Balamir tahta oturdu! Destan 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Batuga engelleri yok saydı! Atalarını örnek gösterdi

    Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği Destan’ın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümünden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde tahta oturan Balamir’e karşı planlar yapıldığı görüldü. Akkız ile birlik olan Batuga’nın "Atalarımız imkansız dememiş, Ergenekon'a varıp demiri eritip dağı delmişler. Biz bir Balamir'i mi tahttan indirip dirliği getiremeyeceğiz!" sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Destan’ın 8. bölüm fragmanı...

    Yeni fragman nefes kesti: Batuga engelleri yok saydı!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecanı doruklara çıkardı.

    SON BÖLÜM ÇOK KONUŞULDU
    Destan'ın son bölümü 'DestanZamanı' etiketi ile sosyal medyaya damga vururken Alpagu Han'ın övgüsünü kazanan Akkız'ın batuga'nın yanında kalmayı talep ettiği sahne büyük beğeni topladı. İşte o sahne...

    'Destan'ın yedinci bölümünde, oğulları Temur ve Kaya'yı Çolpan Hatun'un elinden kurtarabilmek için taviz vermek zorunda kalan Alpagu Han, Gök Saray'a döndükten sonra kendisini düşürdükleri durumdan ötürü Kaya ve Temur'dan hesap sordu.

    Teginler hanın gazabından nasibini alırken, Alpagu Han, Akkız'a ise "Her şeyi öğrendim. Bir oğlumu hakkınla yendin, öteki ile sırt sırta savaştın. Nice oğula denksin! Dile benden ne dilersen! Dilersen obana dönersin" dedi.

        Taht odasındaki herkes Akkız'ın cevabını beklerken, Akkız'ın "Ben Batuga teginimle kalmayı dilerim" sözleri büyük şaşkınlığa neden oldu. Alpagu Han bu kararın nedenini sorunca, Akkız "O Gök'ün olduğu kadar Dağ'ın da oğludur. Yanında kalıp onu korumayı dilerim" dedi.

        Alpagu Han, "Kabul! Bundan böyle Batuga sana emanet" diyerek Akkız'ın dileğini kabul edince Ulu Ece büyük bir öfkeye kapıldı. Akkız ve Batuga ise planlarını bir adım ileri taşımanın sevincini yaşadı!

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TOGG’u izlemeye devam edin
        Haberler Televizyon Balamir tahta oturdu! Destan 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Batuga engelleri yok saydı! Atalarını örnek gösterdi
            SON DAKİKA