Balamir tahta oturdu! Destan 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Batuga engelleri yok saydı! Atalarını örnek gösterdi

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecanı doruklara çıkardı.
SON BÖLÜM ÇOK KONUŞULDU
Destan'ın son bölümü 'DestanZamanı' etiketi ile sosyal medyaya damga vururken Alpagu Han'ın övgüsünü kazanan Akkız'ın batuga'nın yanında kalmayı talep ettiği sahne büyük beğeni topladı. İşte o sahne...
'Destan'ın yedinci bölümünde, oğulları Temur ve Kaya'yı Çolpan Hatun'un elinden kurtarabilmek için taviz vermek zorunda kalan Alpagu Han, Gök Saray'a döndükten sonra kendisini düşürdükleri durumdan ötürü Kaya ve Temur'dan hesap sordu.
Teginler hanın gazabından nasibini alırken, Alpagu Han, Akkız'a ise "Her şeyi öğrendim. Bir oğlumu hakkınla yendin, öteki ile sırt sırta savaştın. Nice oğula denksin! Dile benden ne dilersen! Dilersen obana dönersin" dedi.