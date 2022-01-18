Balamir tahta oturdu! Destan 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Batuga engelleri yok saydı! Atalarını örnek gösterdi

Taht odasındaki herkes Akkız'ın cevabını beklerken, Akkız'ın "Ben Batuga teginimle kalmayı dilerim" sözleri büyük şaşkınlığa neden oldu. Alpagu Han bu kararın nedenini sorunca, Akkız "O Gök'ün olduğu kadar Dağ'ın da oğludur. Yanında kalıp onu korumayı dilerim" dedi.