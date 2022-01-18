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    • 18.01.2022 17:15
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    • 18.01.2022 17:33
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    Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, asıl adı nedir?

    Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Televizyonların yayın akışlarını yakından takip edenler TV8’de yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasını ilgiyle izliyor. Yarışmacılar alışverişlerini yaparken ve yemeklerini mutfakta hazırlarken onlarla konuşan ve yaptığı konuşmalar, espriler ve yönlendirmeleri ile dikkat çeken dış ses yüzünün görünmemesi nedeniyle izleyicileri oldukça meraklandırıyor. Kim olduğunu öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki Zuhal Topal’la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, asıl adı nedir?

    takvim.com.tr
    Yemekteyiz Gürbüz kimdir?

    Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, asıl adı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması ilgiyle takip ediliyor ve yarışmacıların yanı sıra sürekli konuşan ve yarışmacılar hazırlıklarını yaparken onları oyalayan, ekran arkasında kalan dış ses Gürbüz'ün gerçekte kim olduğu merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DIŞ SES GÜRBÜZ KİMDİR?

    Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde Bandırma'da doğmuştur.

    Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Temel, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır.

    1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapan Temel'in seslendirdiği karakterler genellikle kötü, sapık, komik, sorunlu adamlardır.

    William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sıkça konuştuğu ünlüler arasında yer almaktadır.

    Genellikle ekranlarda yer almayıp gizemli bir ses olarak kalan Aydoğan Temel, Uçankuş programında ekran karşısına çıkıp programın sunuculuğunu yapmıştır.

    2010 yılında Atv'de yayınlanan 'Yalancısın Sen' isimli dizide rol almıştır.

    Bunun yanı sıra, 2011 yılında vizyona giren 'Komik Bir Aşk Hikayesi' adlı sinema filminin senaryosunu yazan Temel, aynı zamanda filmde başrol olarak oynamıştır.

        YEMEKTEYİZ HAKKINDA

        Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

        Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.
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