Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, asıl adı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması ilgiyle takip ediliyor ve yarışmacıların yanı sıra sürekli konuşan ve yarışmacılar hazırlıklarını yaparken onları oyalayan, ekran arkasında kalan dış ses Gürbüz'ün gerçekte kim olduğu merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DIŞ SES GÜRBÜZ KİMDİR?
Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde Bandırma'da doğmuştur.
Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Temel, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır.
1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapan Temel'in seslendirdiği karakterler genellikle kötü, sapık, komik, sorunlu adamlardır.
William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sıkça konuştuğu ünlüler arasında yer almaktadır.
Genellikle ekranlarda yer almayıp gizemli bir ses olarak kalan Aydoğan Temel, Uçankuş programında ekran karşısına çıkıp programın sunuculuğunu yapmıştır.
2010 yılında Atv'de yayınlanan 'Yalancısın Sen' isimli dizide rol almıştır.
Bunun yanı sıra, 2011 yılında vizyona giren 'Komik Bir Aşk Hikayesi' adlı sinema filminin senaryosunu yazan Temel, aynı zamanda filmde başrol olarak oynamıştır.