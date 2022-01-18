Destan 7. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle

Salı günlerin fenomen dizisi Destan yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenecek. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapacak. Akşam saatlerinde Destan 7. bölüm canlı izle seçeneği dizinin yayınladığı günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle linki...
"İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!"
Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.
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Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.