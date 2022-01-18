Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.01.2022 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 17:06
    ABONE OL

    Destan 7. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle

    atv ekranlarının çok izlenen dizisi Destan iki haftalık aranın ardından bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!" sözlerinin gerilimi arşa çıkardığı yeni bölümde Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahredecek. Seyirciler şimdi Destan 7. bölüm canlı izle seçeneğini araştırılıyor. İşte ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle

    Destan 7. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle

    Salı günlerin fenomen dizisi Destan yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenecek. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapacak. Akşam saatlerinde Destan 7. bölüm canlı izle seçeneği dizinin yayınladığı günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle linki...

    "İmdi vakit Dağ'ın onurunu alma vaktidir!"

    Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

    DESTAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    DESTAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

        Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
        Haberler Televizyon Destan 7. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle
            SON DAKİKA