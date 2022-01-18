Destan 7. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle

Salı günlerin fenomen dizisi Destan yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenecek. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapacak. Akşam saatlerinde Destan 7. bölüm canlı izle seçeneği dizinin yayınladığı günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte ATV canlı yayın ile Destan son bölüm izle linki...