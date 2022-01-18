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    • 18.01.2022 11:07
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    • 18.01.2022 11:11
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    Survivor sürgün kampı nedir? 17 Ocak Survivor sürgün kampına kim gitti? Sürgün adası nasıl bir yer? İşte yeni kurallar…

    Survivor sürgün kampı nedir? Televizyonların akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler 2022 Survivor All Star yarışmasını heyecanla izliyor. Yeni kuralların eklendiği fenomen yarışma yeni sezonuna bomba gibi başladı ve Acun Ilıcalı en dikkat çeken sürgün kampı kuralı hakkında bilgiler verdi. Peki bu yeni kural nasıl işliyor, sürgün kampına şimdiye kadar hangi yarışmacılar gönderildi? 17 Ocak Survivor sürgün kampına kim gitti? Sürgün adası nasıl bir yer? İşte merak edilen soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    Survivor sürgün kampı nedir?

    Survivor sürgün kampı nedir? 17 Ocak Survivor sürgün kampına kim gitti? Sürgün adası nasıl bir yer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2022 Survivor All Star heyecan dolu bölümleriyle yeni sezon hayatına başladı ve ilgiyle izleniyor. Yeni eklenen ve dikkat çeken kurallar arasında sürgün kampı yer alıyor ve nasıl bir yer olduğu, kimlerin gittiği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    17 OCAK SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ?

    Sürgün kampına giden ilk isim haftanın ilk eleme adayı olan Ünlüler takımından Birsen oldu. İkinci isim ise aynı takımdan Sercan oldu. Dün akşam ise Survivor'ın üçüncü gitme adayı Gizem oldu.

    SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

    Survivor'da artık 'sürgün kampı' var. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı seçilen kişi, eleme gününe kadar takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Toplam 4 gün sürecek olan sürgün kampına her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri adaya veda edecek.

    Acun Ilıcalı: "Survivor'da bu yıl ilk haftaya mahsus olmak üzere 'sürgün kampını' başlatıyoruz. Bu akşam sizden biri buradan ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı sürgün kampına yollayacaksınız. Yarın bir dokunulmazlık daha oynayacaksınız, ikinci yarışmacı da sürgün kampına gidecek.

        3. ve 4. yarışmacı da sürgün kampına gittikten sonra bu 4 yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Hiçbir şekilde oyunlara girilemeyecek. 4 gün boyunca bu arkadaşlar kimseyle iletişim kurmayacak."

        Acun Ilıcalı ikinci değişikliği de şu sözlerle açıkladı: İkinci radikal değişiklik de şu artık performans birincilerine daha çok avantaj sağlıyoruz. Performansı iyi olan yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olacak. Her hafta ilk dokunulmazlık akşamındaki konseye kadar son bir haftanın performansına bakacağız. Kendinizi güven altına alma şansınız olacak. Çok başarılıysanız Survivor'da elenme ihtimaliniz azalacak.

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Dominik'te denize kurulan parkurda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Parkura önce kadın yarışmacılar çıktı. Müthiş bir mücadele verilen dokunulmazlık oyunu ilk turunda kadınlarda 8-6 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu. Erkeklerde kıyasıya mücadele sonunda kazanan 8-6 skorla kazanan Gönüllüler takımı oldu.

        Durumun berabere olması nedeniyle bayrak oyununa gidildi. En iyilerin seçildiği bayrak yarışında 3-0 skorla kazanan Ünlüler takımı, dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylece Ünlüler takımı, Survivor All Star'da ilk defa bir oyun kazanmış oldular.
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        Haberler Televizyon Survivor sürgün kampı nedir? 17 Ocak Survivor sürgün kampına kim gitti? Sürgün adası nasıl bir yer? İşte yeni kurallar…
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