Survivor sürgün kampı nedir? 17 Ocak Survivor sürgün kampına kim gitti? Sürgün adası nasıl bir yer? İşte yeni kurallar…

Survivor sürgün kampı nedir? 17 Ocak Survivor sürgün kampına kim gitti? Sürgün adası nasıl bir yer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2022 Survivor All Star heyecan dolu bölümleriyle yeni sezon hayatına başladı ve ilgiyle izleniyor. Yeni eklenen ve dikkat çeken kurallar arasında sürgün kampı yer alıyor ve nasıl bir yer olduğu, kimlerin gittiği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
17 OCAK SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ?
Sürgün kampına giden ilk isim haftanın ilk eleme adayı olan Ünlüler takımından Birsen oldu. İkinci isim ise aynı takımdan Sercan oldu. Dün akşam ise Survivor'ın üçüncü gitme adayı Gizem oldu.
SURVİVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?
Survivor'da artık 'sürgün kampı' var. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı seçilen kişi, eleme gününe kadar takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Toplam 4 gün sürecek olan sürgün kampına her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri adaya veda edecek.
Acun Ilıcalı: "Survivor'da bu yıl ilk haftaya mahsus olmak üzere 'sürgün kampını' başlatıyoruz. Bu akşam sizden biri buradan ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı sürgün kampına yollayacaksınız. Yarın bir dokunulmazlık daha oynayacaksınız, ikinci yarışmacı da sürgün kampına gidecek.