Ferit gözünü kararttı Yaman’la burun buruna geldi! Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı yayınlandı: Bulacağım babamın katilini!

ADNAN'IN ÖLÜMÜ KONAKTAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR!

Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur.