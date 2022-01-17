Ferit gözünü kararttı Yaman’la burun buruna geldi! Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı yayınlandı: Bulacağım babamın katilini!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Ferit'in "Bulacağım babamın katilini!" sözleri damga vurdu.
Öte yandan milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası 27. bölümü ise 'SaklananGerçek' etiketi ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Peki Kalp Yarası 27. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
ADNAN'IN ÖLÜMÜ KONAKTAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR!
Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur.