Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.01.2022 01:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 01:50
    ABONE OL

    Ferit gözünü kararttı Yaman’la burun buruna geldi! Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı yayınlandı: Bulacağım babamın katilini!

    Başrollerini Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan’ın üstlendiği Kalp Yarası, 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ‘SaklananGerçek’ etiketi ile sosyal medyaya damga vuran son bölümün ardından yayınlan fragman ise nefes kesti. Kalp Yarası 28. bölüm fragmanında gözünü karattığı görülen Ferit, Yaman’la burun buruna geldi. Ferit’in “Bulacağım babamın katilini!” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı...

    Ferit gözünü kararttı! Yaman’la burun buruna geldi

    Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Ferit'in "Bulacağım babamın katilini!" sözleri damga vurdu.

    Öte yandan milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası 27. bölümü ise 'SaklananGerçek' etiketi ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

    Peki Kalp Yarası 27. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    ADNAN'IN ÖLÜMÜ KONAKTAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR!
    Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur.

        Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

        Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

        Kalp Yarası, heyecan dolu yeni bölümüyle pazartesi 20.00'de atv'de!
            Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
            Haberler Televizyon Ferit gözünü kararttı Yaman’la burun buruna geldi! Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı yayınlandı: Bulacağım babamın katilini!
                SON DAKİKA