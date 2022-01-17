17 Ocak Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu, sürgün kampına kim gitti? Survivor sürgün kampı nedir?

Survivor All Star 2022'de yaşanan gelişmeler seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Heyecan dolu olayların peşi sıra yaşandığı yarışmada bugün dokunulmazlık oyunu oynandı ve hemen ardından oylama yapıldı. Peki, 17 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Sürgün kampına kim gitti? Survivor sürgün kampı nedir? İşte detaylar...
17 OCAK SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
İlk eleme adayı ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında Birsen Bekgöz olmuştu. Dün haftanın ikinci eleme adayı olan isim Sercan olarak açıklanmıştı. Üçüncü isim henüz belli olmadı.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Survivor 'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı.
SÜRGÜN KAMPI NEDİR?
Acun Ilıcalı sürgün kampı adı verilen uygulamanın detaylarını "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok." sözleriyle anlattı.