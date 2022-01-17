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    • Televizyon
    • 17.01.2022 22:48
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    • 17.01.2022 22:48
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    Büyük gün geldi! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gelinliğini giyen Züleyha’ya büyük şok

    Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova’nın 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Merakla belenen yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana; düğün hazırlığı yapan Züleyha’nın yaşadığı şok damga vurdu. Lütfiye Duman’ın ‘Züleyha, Mehmet’le evlenmeden önce sana bir şey söylemem lazım’ sözleri izleyicide büyük merak uyandırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 3. fragmanı...

    Gelinliğini giyen Züleyha’ya büyük şok!

    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Lütfiye Duman'ın 'Züleyha, Mehmet'le evlenmeden önce sana bir şey söylemem lazım' sözleri büyük merak uyandırdı.

    'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GÜÇ SAVAŞLARI BAŞLIYOR!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak.

    Altan Gördüm'ün hayat vereceği Haşmet Çolak, nam-ı diğer Çolak Ağa Çukurova'da taş üstüne taş bırakmayacak.

    ÇUKUROVA'NIN GERÇEK SAHİBİ GELİYOR
    Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek!

        Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı sadece Yamanlar için değil, tüm Çukurova için büyük bir tehdit oluşturacak. Gelişi coşkuyla karşılanan Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu cümle âleme göstermeye kararlı.

        Çolak Ağa'nın gelişi Çukurova'nın hassas dengelerini alt üst edecek.

        Bu iddialı karakterin hikâyeye dâhil olması en çok da Hakan ve Züleyha'yı etkileyecek!
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        Haberler Televizyon Büyük gün geldi! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gelinliğini giyen Züleyha’ya büyük şok
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