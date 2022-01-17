Büyük gün geldi! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gelinliğini giyen Züleyha’ya büyük şok

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Lütfiye Duman'ın 'Züleyha, Mehmet'le evlenmeden önce sana bir şey söylemem lazım' sözleri büyük merak uyandırdı.
'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GÜÇ SAVAŞLARI BAŞLIYOR!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak.
Altan Gördüm'ün hayat vereceği Haşmet Çolak, nam-ı diğer Çolak Ağa Çukurova'da taş üstüne taş bırakmayacak.
ÇUKUROVA'NIN GERÇEK SAHİBİ GELİYOR
Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek!