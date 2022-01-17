Büyük gün geldi! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gelinliğini giyen Züleyha’ya büyük şok

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Lütfiye Duman'ın 'Züleyha, Mehmet'le evlenmeden önce sana bir şey söylemem lazım' sözleri büyük merak uyandırdı.

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GÜÇ SAVAŞLARI BAŞLIYOR!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak.