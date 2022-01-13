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    • Televizyon
    • 14.01.2022 10:12
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    • 14.01.2022 10:12
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    Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak? Masterchef finalistleri kimler? TV8 Masterchef Türkiye final öldülü ne?

    TV8'in her sezon heyecanla izlediği Masterchef Türkiye'nin sonuna gelindi ve kalan iki finalistten biri şampiyonluğu üstlenecek, peki bu isim kim olacak? Masterchef finalistleri kimler? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak? TV8 Masterchef Türkiye final öldülü ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    takvim.com.tr
    Masterchef finalistleri kimler?

    Masterchef finalistleri kimler? Televizyonların akşam kuşağı yayınlarını yakından takip eden izleyiciler TV8'de her sene ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye şampiyonunun kim olacağını merak ediyor. Peki Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak? TV8 Masterchef Türkiye final öldülü ne? Aylardır süren mücadele, en iyi yemekleri çıkarmak ve jüriden yüksek puan almak için çabalayan yarışmacılardan sadece biri şanslı olacak. Peki Masterchef Türkiye'nin bu sezon şampiyonu kim olacak, finale kimler kaldı?

    MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

    MasterChef Türkiye'de final oyunları bu hafta Perşembe ve Cuma akşamı oynanacak. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında belli olacak. Şampiyonun kazanacağı ödül ise henüz belli olmadı.

    MASTERCHEF EREN KİMDİR?

    1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada'dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

    19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.
    Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef'te birinci olmak için son olarak finalde mücadele edecek.

        MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

        27 yaşında olan Hasan Biltekin Nevşehirli. 184 cm boyunda olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.
        Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapmaktadır. Hasan Biltekin'in yemek yarışmalarından kazandığı çok sayıda madalya ile kupası bulunmaktadır. Hasan Biltekin'in doktor olarak bilinen Hülya Acar ile sevgili olduğu iddia edildi. İki isim sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini takip ediyorlar.
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