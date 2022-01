Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2022 kadrosunda kimler yer alıyor? Fragman...

Survivor 2022 kadrosunda kimler yer alıyor? Her yıl heyecanla ve severek izlenen TV8'in fenomen yarışmasının yeni sezonu için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Yarın ilk bölümü ile ekrana gelecek olan yarışmanın fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozu daha da arttı. Geçtiğimiz sezonlardan iddialı pek çok isim 2022 All Star için yarışacak, ıssız adada açlık ve zorluk parkur mücadelesi verecek. Peki Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte yanıtı…