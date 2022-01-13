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    • Televizyon
    • 13.01.2022 18:03
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    • 13.01.2022 18:29
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    Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D 13 Ocak Perşembe Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Televizyonların akşam kuşağında yayınlanan dizileri yakından takip edenler ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünü merak ediyor. Yılbaşı nedeniyle dizilerin yayınlarına iki hafta süreyle ara verildi ve sevilen dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki Kanal D yayın akışında yer alıyor mu? 13 Ocak Perşembe Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu?

    Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D 13 Ocak Perşembe Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanan ve iki sezondur ilgiyle izlenen Camdaki Kız yılbaşı nedeniyle iki haftadır ekranlara gelmiyordu peki yeni bölüm tarihi ne zaman? İşte yanıtı...

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Camdaki Kız'ın yeni bölümü bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Camdaki Kız'ın yayın saatinde Jurassic World: Yıkılmış Krallık yapımı yer aldı. 22.30 saatinde ise Camdaki Kız'ın tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni haftada yeni bölümle yayınlanması bekleniyor.

    Koroğlu Konağı'nda Sırlar Ortaya Çıkıyor

    Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.

        CAMDAKİ KIZ KONUSU VE OYUNCULARI

        Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

        Burcu Biricik - Nalan
        Devrim Yakut - Gülcihan
        Enis Arıkan - Muzo
        Feri Baycu Güler - Döndü
        Feyyaz Şerifoğlu - Sedat
        Hamza Yazıcı - Tako
        Hande Ataizi - Cana
        Merve Polat - Billur
        Nihal Menzil - Hafize


        Nur Sürer - Feride
        Selma Ergeç - Selen
        Şerif Erol - Adil
        Tamer Levent - Rafet
        Tuğrul Tülek - Levent
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        Haberler Televizyon Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D 13 Ocak Perşembe Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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