Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D 13 Ocak Perşembe Camdaki Kız 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanan ve iki sezondur ilgiyle izlenen Camdaki Kız yılbaşı nedeniyle iki haftadır ekranlara gelmiyordu peki yeni bölüm tarihi ne zaman? İşte yanıtı...
CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Camdaki Kız'ın yeni bölümü bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Camdaki Kız'ın yayın saatinde Jurassic World: Yıkılmış Krallık yapımı yer aldı. 22.30 saatinde ise Camdaki Kız'ın tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni haftada yeni bölümle yayınlanması bekleniyor.
Koroğlu Konağı'nda Sırlar Ortaya Çıkıyor
Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.