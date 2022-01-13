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    • Televizyon
    • 13.01.2022 17:51
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    • 13.01.2022 18:01
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    Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı nefes kesti: Düğün tarihi belli oldu! Fikret’in başı derde girdi

    Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova’nın 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Perşembe izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanında Züleyha ile Hakan’ın arasından geçen evlilik muhabbeti dikkat çekti. Öte yandan “Fikret Fekeli’nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ispat edilmiştir” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova’nın nefes kesen yeni bölüm fragmanı...

    Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı nefes kesti: Düğün tarihi belli oldu! Fikret’in başı derde girdi

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Hakan ile Züleyhan'ın nikah tarihi belli olurken Fikret hakkında sarf edilen sözler dikkat çekti.

    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 119'uncu bölümünde yaşanılanlar da tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 119. bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

    ZÜLEYHA BU KEZ ŞERMİN VE BETÜL'E ACIMADI
    Fikret'in nişan atmasının şokunu atlatamayan Betül ve Şermin'in kapısını bu kez Züleyha çaldı ve konağı derhal boşaltmalarını istedi. Çaresiz kalan Şermin ve Betül, konağı terk etmek zorunda kaldı ve çevirdikleri dolaplar açığa çıkmasın diye bir gecekondu mahallesine taşındı.

    Züleyha merhamet edip şikâyetini geri almışken, Şermin ve Betül gazetecilerin karşısında Züleyha hakkında ileri geri konuşmaya kalkınca Züleyha Betül'ün yaptıklarını belgelerle kanıtladı.

        HAKAN, ZÜLEYHA'YI KİMİN VURDUĞUNU ÖĞRENEMEDİ
        Hakan'ın neden savcıya karşı gelip cezaevine girmek istediği açıklığa kavuştu. Züleyha'yı Mahmut'un vurduğuna ikna olmayan Hakan, koğuşta Mahmut'u karşısına alıp gerçekleri öğrenmek istedi ama Abdülkadir ve Vahap'ın kurduğu tuzak her şeyi alt üst etti.

        İkili, Mahmut'u zehirleyip ölümüne sebep olunca Hakan'ın soruları cevapsız kaldı.

        ZÜLEYHA'NIN BAŞI BELADA MI?
        Züleyha, savcıdan Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü öğrenince cenazeye gitmek istedi. Hakan'ı orada bulacağını düşünen Züleyha'ya Fikret de eşlik etti ve ikisi İzmir'e doğru yola çıktı.
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