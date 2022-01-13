Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı nefes kesti: Düğün tarihi belli oldu! Fikret’in başı derde girdi

ZÜLEYHA BU KEZ ŞERMİN VE BETÜL'E ACIMADI

Fikret'in nişan atmasının şokunu atlatamayan Betül ve Şermin'in kapısını bu kez Züleyha çaldı ve konağı derhal boşaltmalarını istedi. Çaresiz kalan Şermin ve Betül, konağı terk etmek zorunda kaldı ve çevirdikleri dolaplar açığa çıkmasın diye bir gecekondu mahallesine taşındı.