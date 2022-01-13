Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm fragmanı nefes kesti: Düğün tarihi belli oldu! Fikret’in başı derde girdi

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Hakan ile Züleyhan'ın nikah tarihi belli olurken Fikret hakkında sarf edilen sözler dikkat çekti.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 119'uncu bölümünde yaşanılanlar da tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 119. bölümünde neler oldu? İşte detaylar...
ZÜLEYHA BU KEZ ŞERMİN VE BETÜL'E ACIMADI
Fikret'in nişan atmasının şokunu atlatamayan Betül ve Şermin'in kapısını bu kez Züleyha çaldı ve konağı derhal boşaltmalarını istedi. Çaresiz kalan Şermin ve Betül, konağı terk etmek zorunda kaldı ve çevirdikleri dolaplar açığa çıkmasın diye bir gecekondu mahallesine taşındı.
Züleyha merhamet edip şikâyetini geri almışken, Şermin ve Betül gazetecilerin karşısında Züleyha hakkında ileri geri konuşmaya kalkınca Züleyha Betül'ün yaptıklarını belgelerle kanıtladı.