Emel evlatlık mı verilecek? Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: ‘Biz bir aileyiz’ dedikten sonra asıl niyetleri ortaya çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda 'İstesek bize evlatlık vermezler mi?' sözleri dikkat çekti.
Öte yandan Emel'in vurulduğu son bölümde tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 34. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nebahat acil ameliyata alınır ve omzuna platin konur. Akif bu durumu Orhan'a karşı kullanır ve sessiz kalmasını sağlar. Doruk ise annesine olanlar yüzünde Orhan ve Ömer'le kapışır.
Ömer ile Asiye'nin biriktirdikleri para suyunu çekmektedir. Yemek ve yakacak almakta zorlanırlar. Nebahat'in durumu düzeldiği halde Orhan'ın içine kapanmasına kimse anlam veremez. Fakat bu durum okulda kamplaşmaya neden olur.