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    • Televizyon
    • 13.01.2022 00:36
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    • 13.01.2022 01:11
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    Emel evlatlık mı verilecek? Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: ‘Biz bir aileyiz’ dedikten sonra asıl niyetleri ortaya çıktı

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecanı doruklara çıkardı. ‘bundan sonra biz bir aileyiz’ sözleri fragmana damga vururken Emel’i evlatlık istemeleri kafaları karıştırdı. Emel’in akıbeti merak konusu olurken fragman sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı...

    Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda 'İstesek bize evlatlık vermezler mi?' sözleri dikkat çekti.

    Öte yandan Emel'in vurulduğu son bölümde tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 34. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Nebahat acil ameliyata alınır ve omzuna platin konur. Akif bu durumu Orhan'a karşı kullanır ve sessiz kalmasını sağlar. Doruk ise annesine olanlar yüzünde Orhan ve Ömer'le kapışır.

    Ömer ile Asiye'nin biriktirdikleri para suyunu çekmektedir. Yemek ve yakacak almakta zorlanırlar. Nebahat'in durumu düzeldiği halde Orhan'ın içine kapanmasına kimse anlam veremez. Fakat bu durum okulda kamplaşmaya neden olur.

        Asiye ve Doruk'un arası açılırken yeni bir kutuplaşma yaşanır; Ömer, Oğulcan ve diğerleri arasında. Tolga, Cemile konusunda Ömer'i tehdit eder. Cemile ile arasındaki ilişkiye karışmamalarını söyler.

        Okulda Aybike-Berk, Doruk- Asiye, Süsen ve Ömer arasında soğuk rüzgarlar eserken Harika ve Oğulcan'ın mutluluğu herkesi şaşırtır.

        Zengin bir eve temizliğe giden Asiye yanında Emel'i de götürür ancak küçük Emel hastadır. Evin sahipleri hafta sonu şehir dışında olacaktır.

            Emel uyuya kalınca Asiye Ömer'i yardıma çağırır. Emel'in uyanmasını beklerken evin sahiplerinin planı değişir ve aniden eve gelirler.

            Ömer'i hırsız zannedip kendilerini korumak için silah çekerler. Arbede de silah ateş alır ve Emel vurulur.
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            Haberler Televizyon Emel evlatlık mı verilecek? Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: ‘Biz bir aileyiz’ dedikten sonra asıl niyetleri ortaya çıktı
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