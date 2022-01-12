Türkiye nefesini tuttu Esra Erol'u izledi! Niyazi Bey’in eşinden af dilediği anlar gündeme bomba gibi düştü

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 11 Ocak Salı günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,75 izlenme oranı ve %26,33 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Esra Erol'da programında Fatih ve Sevda arasında yüzleşme gerçekleşmiş. Sevda'nın babası canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulunarak ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı, başka bi eş buldu.'' demişti.