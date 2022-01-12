Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 46. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor ve bu akşam izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte yayın akışı...
SADAKATSİZ 46. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak ve yerinde farklı bir yayın olacak. Bu akşam saat 22.45'te ise Sadakatsiz'in tekrar bölümü ekrana gelecek.Sadakatsiz yeni bölüm tarihi 19 Ocak olarak belirlendi.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacak?
Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?