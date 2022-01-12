Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 46. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacak?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?