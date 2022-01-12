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    • Televizyon
    • 12.01.2022 18:35
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    • 12.01.2022 18:39
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    Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 46. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

    Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Televizyonların akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler yılbaşı tatilinden dolayı bir süredir ekrana gelmeyen fenomen dizinin bu akşam yani bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 46. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu?

    Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 46. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor ve bu akşam izlenip izlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte yayın akışı...

    SADAKATSİZ 46. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak ve yerinde farklı bir yayın olacak. Bu akşam saat 22.45'te ise Sadakatsiz'in tekrar bölümü ekrana gelecek.Sadakatsiz yeni bölüm tarihi 19 Ocak olarak belirlendi.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacak?

    Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

        12 OCAK ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Sihirli Annem TEKRAR

        09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

        11:00 Asi TEKRAR

        13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

        16:00 Arka Sokaklar TEKRAR

        18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

        20:00 Logan: Wolverine

        22:45 Sadakatsiz TEKRAR

        01:30 Logan: Wolverine

        03:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR

        05:30 Küçük Ağa TEKRAR
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        Haberler Televizyon Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 46. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
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