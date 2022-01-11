Esra Erol’da akılalmaz olay! Genç kadının hikayesini duyan inanamadı! MİT görevlisiyim diyerek herkesi dolandıran eşi şoke etti

Yılbaşı akşamı eşi Mesut Ayer ile bir mekana gittiklerini belirten Hayriye Hanım, başından geçen korkunç olayı şöyle anlattı: "Yılbaşında bir mekana gittik. Eşimin eski sevgilisi Fatma da yan taraftaki mekandaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, bizim olduğumuz mekana geldi. Eşimin yakın arkadaşıyla samimi hareketler sergiledi.
Eşim bunu görünce kıskançlık krizine girdi. Alkollü olduğunu fark ettiğim için 'Hayatım huzursuz olacağız, her şeyi tadında bırakalım, evimize gidelim' dedim. O cümlenin ardından deliye döndü" ifadelerini kullandı.
Eşinden şiddet gördüğünü dile getiren Hayriye Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce ensemden bastırdı masaya doğru, kollarımı sıktı. Hepsi mekanda oldu. 'Gidelim' diye ağlamaya başladım, 'Kapa çeneni daha kötü olur' dedikten sonra sustum"
"Bir şekilde ev döndük. Yolda giderken 'Senden utanıyorum, beni rezil ettin' gibi şeyler söyledi. Eve götürdükten sonra, evdeki ruhsatsız silahını aldı ve 'Ben orayı dağıtacağım' dedi. Engel olmak isteyince beni duvara çarptı ve gitti"