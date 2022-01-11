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    • Televizyon
    • 11.01.2022 19:58
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    • 11.01.2022 22:50
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! Genç kadının hikayesini duyan inanamadı! MİT görevlisiyim diyerek herkesi dolandıran eşi şoke etti

    ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Hayriye Ayer’in hikayesi izleyicileri şoke etti. Yüzde 81 engelli olan Hayriye Ayer, eşi Mesut Ayer tarafından hem maddi hem de manevi olarak zarar gördüğünü belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Annesi ile birlikte programa başvuran kadının yaşadıkları izleyicileri şoke etti. İşte detaylar...

    Genç kadının hikayesini duyan inanamadı!

    Yılbaşı akşamı eşi Mesut Ayer ile bir mekana gittiklerini belirten Hayriye Hanım, başından geçen korkunç olayı şöyle anlattı: "Yılbaşında bir mekana gittik. Eşimin eski sevgilisi Fatma da yan taraftaki mekandaydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, bizim olduğumuz mekana geldi. Eşimin yakın arkadaşıyla samimi hareketler sergiledi.

    Eşim bunu görünce kıskançlık krizine girdi. Alkollü olduğunu fark ettiğim için 'Hayatım huzursuz olacağız, her şeyi tadında bırakalım, evimize gidelim' dedim. O cümlenin ardından deliye döndü" ifadelerini kullandı.

    Eşinden şiddet gördüğünü dile getiren Hayriye Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce ensemden bastırdı masaya doğru, kollarımı sıktı. Hepsi mekanda oldu. 'Gidelim' diye ağlamaya başladım, 'Kapa çeneni daha kötü olur' dedikten sonra sustum"

    "Bir şekilde ev döndük. Yolda giderken 'Senden utanıyorum, beni rezil ettin' gibi şeyler söyledi. Eve götürdükten sonra, evdeki ruhsatsız silahını aldı ve 'Ben orayı dağıtacağım' dedi. Engel olmak isteyince beni duvara çarptı ve gitti"

        BEBEĞİNİ KAYBETTİ
        Hayriye Hanım, eşini affettiğini ve ardından hamile olduğunu öğrendiğini dile getirdi. Ancak müjdeli haberi öğrendikten sonra düşük yaptığını belirten Hayriye Hanım, "Eşim aldı beni hastaneye götürdü. Ardından annemi hastaneye getirdi. Beni annemle bırakıp dostunun yanına gitti" dedi.

        Eşinin ihanetini öğrendikten sonra evi terk etmek istediğini dile getiren Hayriye Hanım, tehdit edildiğini belirterek "Polisi aradım, evden çık dediler. Ben de evden çıktım ancak kapıda Mesut'la karşılaştım. Beni darp ederek kapının oraya kadar götürdü" şeklinde konuştu.

        HEM ALTINLARI HEM PARALARI ALDI!
        Eşi tarafından sadece manevi değil maddi olarak da zarar gördüğünü dile getiren Hayriye Hanım, Mesut Bey için 200 bin TL'lik kredi çektiğini belirti. Hayriye Hanım, "Anneme çektirdiği krediyle birlikte toplam yaklaşık 400 bin TL borcum var. 17 tane cumhuriyet altınımı da aldı" dedi.

            KAYINVALİDESİNİ DE DOLANDIRDI!
            Hayriye Hanım ise "Bana 'Anne paraya ihtiyacım var. Toprakları satacağım kapatacağım borcu. Bana iki ay için kredi çek' dedi. 78 bin TL verdim, geri ödemesi 117 bin TL. Banka benim emekli maaşıma el koydu ödeyemediğimiz için. Bizi ne hale soktu" diyerek damadı tarafından dolandırıldığını açıkladı.

            MİT GÖREVLİSİYİM DİYEREK HERKESİ DOLANDIRMIŞ!
            Öte yandan Mesut Bey'in kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı ve insanları dolandırdığı iddia edildi. 4 resmi 2 dini nikahlı evlilik yapan Mesut Bey'in 9 yıl önceki eşi canlı yayına telefonla bağlanarak "Hayriye Hanım'ın yaşadıklarını ben de yaşadım. Bana da eski asker emeklisi, MİT görevlisi olarak tanıttı. Benim aileme de kredi çektirdi ve ödemedi. Beni de birkaç kişiyle aldattı. Ayrılma nedenimiz ise Fatma Hanım" dedi.

            FATMA HANIM CANLI YAYINDA!
            Fatma Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak "Beş yılımı bana zehir etti. Hayriye Hanım her dediğine katılıyorum. Ben Hayriye Hanım'la çok konuşma istedim ama Mesut engel oldu" şeklinde konuştu. Fatma Hanım, Mesut Bey'in kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı iddialarını da doğruladı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Genç kadının hikayesini duyan inanamadı! MİT görevlisiyim diyerek herkesi dolandıran eşi şoke etti
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