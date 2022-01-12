Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 12.01.2022 20:22
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    • 12.01.2022 20:42
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    Sevgilisiyle bir olup annesini evden kovmuştu! Esra Erol'un teklifini duyunca yayını terk etti! Büyük yüzleşmede tansiyon yükseldi

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Emine Pamuk, “Oğlum Kenan sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu” diyerek yardım istemişti. Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında Emine Hanım, oğlu Kenan Baylan ve sevgilisi Gülay Samson’la yüzleşti. Tansiyonun yükseldiği yüzleşmede Kenan Bey, Esra Erol'un teklifini duyunca yayını terk etti. İşte detaylar...

    Esra Erol’un teklifini duyunca yayını terk etti!

    Ünlü sunucu Esra Erol, hafta içi her gün ATV'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşıyor. Bu hafta Esra Erol'da programına Emine Pamuk'un hikayesi damga vurdu.

    Bartınlı anne Emine Pamuk, oğlu Kenan Baylan'ın sevgilisi olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. 55 yıldır aynı evde yaşadığını belirten anne Pamuk, "Oğlum Kenan sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu. Benim 35 yıldır hayatım o evde geçti. Hatıralarım o evde benim!" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    1 yıldır sokaklarda yaşadığını ve bazen arkadaşlarında kaldığını da dile getiren Pamuk, şunları söyledi: "Oğlum bana 'git koca bul. Bu evde bir oda bile hak etmiyorsun' dedi. Ben de mecburen çıktım gittim. Beni cezaevine gönderecekti Esra Hanım… Eşimi vurdum, 7 sene önce eşim beni aldattı. Eve geldi bana hareketlerde bulundu. Ben de onu pompalı tüfekle onu vurdum. Eşim hayatta Esra Hanım. Eşim Zonguldak'ta yaşıyor"

    MUHTAR CANLI YAYINDA!
    Yeşilkaya Muhtarı Mehmet Arla telefonla canlı yayına bağlandı. Arla, "Kolluk Kuvvetleri eve geldiğinde anne darp edilmişti. 'Evimi ben babamdan aldım, annemin hakkı yoktur' dedi bize. Dava aslında ev davası" dedi.

        BÜYÜK YÜZLEŞME!
        Emine Hanım, bugünkü canlı yayında ise oğlu Kenan Baylan ve sevgilisi Gülay Samson'la yüzleşti. Gülay Samson ile Kenan Baylan, Hatice Hanım ile anlaşamadıklarını dile getirdi.

        Söz konusu evin babasından kendisine kaldığını vurgulayan Kenan Bey, 'Ev benim evim, annem nereye giderse gitsin' dedi.

        ESRA EROL'DAN ŞOK TEKLİF!
        Ünlü sunucu Esra Erol, Kenan Bey ve Gülay Hanım'a "Evin altı, o ahır denilen yeri yıkalım, oranın zeminin her şeyini halledelim, orayı yaşanacak yere getirelim, Emine Hanım orada yaşasın, ne diyorsunuz?" teklifinde bulundu.
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            Haberler Televizyon Sevgilisiyle bir olup annesini evden kovmuştu! Esra Erol'un teklifini duyunca yayını terk etti! Büyük yüzleşmede tansiyon yükseldi
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