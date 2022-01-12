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    • Televizyon
    • 12.01.2022 21:33
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    • 12.01.2022 21:42
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    Osman Bey sırtından bıçaklandı! Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı: Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek...

    Osman Bey sırtından bıçaklandı! Atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanında Osman Bey’in sırtından bıçaklandığı görülürken Osman Bey’in “Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz!” sözleri dikkat çekti. İşte başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı...

    Yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Osman Bey sırtından bıçaklandı!

    Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 78. bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz!" sözleri damga vurdu.

    Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi.

    Peki Kuruluş Osman 77. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN 77. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.

        Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır.

        Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

        Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir.

            Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.
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            Haberler Televizyon Osman Bey sırtından bıçaklandı! Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı: Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek...
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