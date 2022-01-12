Osman Bey sırtından bıçaklandı! Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı: Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek...

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 78. bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz!" sözleri damga vurdu.
Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi.
Peki Kuruluş Osman 77. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN 77. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.