Aksiyon sahneleri nefes kesti! Destan 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Buyruk ver biz onun canını alalım!’

ALPAGU HAN OĞULLARINI KURTARABİLECEK Mİ?

Alpagu Han oğullarını kurtarmak için soluğu Dağ Obası'nda alır. Taht iddiasından vazgeçmeyen Balamir, kurultayı toplayıp yeni han olabilmek için strateji yaparken, Balamir'in çift başlı kurt oyununu öğrenen Batuga ve Akkız yeni bir hamle için harekete geçer. Çolpan Hatun'un Balamir'den talebi ise tüm dengeleri değiştirecek niteliktedir.