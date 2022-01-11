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    • Televizyon
    • 11.01.2022 22:09
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    • 11.01.2022 22:09
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    Aksiyon sahneleri nefes kesti! Destan 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Buyruk ver biz onun canını alalım!’

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Destan’ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınladı. Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan aksiyon sahneleri adeta nefes kesti. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran tanıtımda Akkız’ın ‘Buyruk ver biz onun canını alalım!’ şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

    ‘Buyruk ver biz onun canını alalım!’

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan, son bölümüyle izleyiciden tam not alarak reytinglerin zirvesine yerleşmişti. Destan'ın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Aksiyon sahneleriyle yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda; Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız karakterinin 'Buyruk ver biz onun canını alalım!' şeklindeki sözleri dikkat çekti.

    Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Peki Destan 7. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

    'DESTAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE ORTALIK KARIŞIYOR!
    atv'de ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', 18 Ocak Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yedinci bölümüyle ekrana muhteşem bir dönüş yapacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden ilk fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine girerken nefes kesecek bir bölümün müjdesini verdi.

        Destan'ın yeni bölümünde Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.

        KAYA VE TEMUR, DAĞ HANLIĞI'NA ESİR DÜŞÜYOR
        Kimsenin beklemediği bir anda Kün Ata'yla birlikte Gök Saray'a dönerek Alpagu Han'ın karşısına çıkan Akkız, taht mücadelesinde Batuga'yı yalnız bırakmayacağını göstermek için canını ortaya koyar. Batuga, Akkız'ı babasının gazabından korumak için uğraşırken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düştüğü haberi Gök Saray'a bomba gibi düşer.

        ALPAGU HAN OĞULLARINI KURTARABİLECEK Mİ?
        Alpagu Han oğullarını kurtarmak için soluğu Dağ Obası'nda alır. Taht iddiasından vazgeçmeyen Balamir, kurultayı toplayıp yeni han olabilmek için strateji yaparken, Balamir'in çift başlı kurt oyununu öğrenen Batuga ve Akkız yeni bir hamle için harekete geçer. Çolpan Hatun'un Balamir'den talebi ise tüm dengeleri değiştirecek niteliktedir.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...
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            Haberler Televizyon Aksiyon sahneleri nefes kesti! Destan 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Buyruk ver biz onun canını alalım!’
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