Aksiyon sahneleri nefes kesti! Destan 7. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Buyruk ver biz onun canını alalım!’

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan, son bölümüyle izleyiciden tam not alarak reytinglerin zirvesine yerleşmişti. Destan'ın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Aksiyon sahneleriyle yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda; Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız karakterinin 'Buyruk ver biz onun canını alalım!' şeklindeki sözleri dikkat çekti.
Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran fragmanın ardından yeni bölümde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Peki Destan 7. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları...
'DESTAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE ORTALIK KARIŞIYOR!
atv'de ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', 18 Ocak Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yedinci bölümüyle ekrana muhteşem bir dönüş yapacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden ilk fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine girerken nefes kesecek bir bölümün müjdesini verdi.