Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Salı akşamlarının sevilen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş devam ediyor, birbirinden heyecanlı gelişmelerin yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisi yılbaşı nedeniyle ekranlara ara vermişti ve bugün yeni bölüm araştırmaları başladı. İşte detaylar...
MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Masumlar Apartmanı'nın yerine yayın akışında saat 20.00'de Hazır Aile filmi yer aldı. Bu hafta Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünün ekranlarda yer alması beklenmiyor.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir.