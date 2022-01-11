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    • Televizyon
    • 11.01.2022 18:38
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    • 11.01.2022 18:41
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    Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? Dizinin fenomenleri tarafından yeni bölüm araştırmaları oldukça yoğunlaşmaya başladı. TRT 1 ekranlarında Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi yılbaşı nedeniyle yayınına ara verirken yeni bölümün hangi tarihte ekranlara geleceği merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı son bölümde hangi gelişmeler yaşanmıştı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Salı akşamlarının sevilen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş devam ediyor, birbirinden heyecanlı gelişmelerin yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisi yılbaşı nedeniyle ekranlara ara vermişti ve bugün yeni bölüm araştırmaları başladı. İşte detaylar...

    MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    Masumlar Apartmanı'nın yerine yayın akışında saat 20.00'de Hazır Aile filmi yer aldı. Bu hafta Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünün ekranlarda yer alması beklenmiyor.

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir.

        Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

        MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

        İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.

        Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.
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        Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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