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    • Televizyon
    • 10.01.2022 19:29
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    • 10.01.2022 19:29
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    Üç Kuruş dizisi bu akşam yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi Show TV Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Her hafta Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi hakkında kötü haber geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları ve Nesrin Cavadzade'in yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İzleyiciler Üç Kuruş dizisi bu akşam yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi Show TV Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte konuya lişkin bilgiler...

    Üç Kuruş dizisi bu akşam yok mu, neden yok?

    Üç Kuruş dizisi bu akşam yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi Show TV Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmakta. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. İki hafta üst üste Show TV yayın akışında yer almayan Üç Kuruş dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor.

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

    Üç Kuruş dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü bir sonraki hafta yayınlanacak.

    İşte 10 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı şöyle;

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın

    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Üç Kuruş
    02:45 Aziz
    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

    Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi saat 20:00'de başlayacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam koronavirüs vakaları nedeniyle ekrana gelmiyor.

    Dizi oyuncuları 10 Ocak günü yayımlanacak bölüm için sete çıkacakken sette görülen korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı. Uraz Kagılaroğlu'nun kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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