Üç Kuruş dizisi bu akşam yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi Show TV Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmakta. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. İki hafta üst üste Show TV yayın akışında yer almayan Üç Kuruş dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor.