Üç Kuruş dizisi bu akşam yok mu, neden yok? 10 Ocak Pazartesi Show TV Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmakta. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. İki hafta üst üste Show TV yayın akışında yer almayan Üç Kuruş dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor.
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?
Üç Kuruş dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü bir sonraki hafta yayınlanacak.
İşte 10 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı şöyle;
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?
Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi saat 20:00'de başlayacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam koronavirüs vakaları nedeniyle ekrana gelmiyor.
Dizi oyuncuları 10 Ocak günü yayımlanacak bölüm için sete çıkacakken sette görülen korona vakaları nedeniyle dizi sete çıkamadı. Uraz Kagılaroğlu'nun kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.