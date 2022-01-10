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    • Televizyon
    • 11.01.2022 12:07
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    • 11.01.2022 12:07
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    Oyuncu Gökhan Alkan'ın başına gelenlerden sonra... Kalp Yarası izleyicilerine kötü haber yeni bölüm yayınlanmayacak!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı Kalp Yarası dizisi Pazartesi günleri yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Ancak 10 Ocak Pazartesi ATV yayın akışında dizinin yer almaması izleyicileri araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki Kalp Yarası bu akşam yok mu? 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Kalp Yarası izleyicilerine kötü haber yeni bölüm yayınlanmayacak!

    ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Kalp Yarası bugünkü yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri Kalp Yarası bu akşam yok mu? 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtlarını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta da yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu ha hafta yayınlanması bekleniyordu. Ancak üzen haber geldi. Her hafta Pazartesi akşamı ekrana gelen fenomen dizi hakkında son dakika açıklama yapıldı. İşte o açıklama...

    KALP YARASI BU AKŞAM YOK MU?

    Kalp Yarası dizisi bu akşam yayınlanmayacak.

    10 Ocak Pazartesi ATV yayın akışı ise şöyle;

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Yabancı Sinema Diriliş
    23:05 Yabancı Sinema Doğu Ekspresinde Cinayet
    01:15 Bir Zamanlar Çukurova
    04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    10 OCAK PAZARTESİ KALP YARASI NEDEN YOK?

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası başrol oyuncusu Gökhan Alkan'ın koronavirüse yakalanması nedeni ile ileriki haftaya ertelendi. Çekimleri aksayan dizi bu hafta ekranlara gelemeyecek.

    26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

        Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

        Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!
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