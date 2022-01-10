Oyuncu Gökhan Alkan'ın başına gelenlerden sonra... Kalp Yarası izleyicilerine kötü haber yeni bölüm yayınlanmayacak!

ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Kalp Yarası bugünkü yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri Kalp Yarası bu akşam yok mu? 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtlarını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta da yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu ha hafta yayınlanması bekleniyordu. Ancak üzen haber geldi. Her hafta Pazartesi akşamı ekrana gelen fenomen dizi hakkında son dakika açıklama yapıldı. İşte o açıklama...