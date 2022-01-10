Esra Erol’da ‘Olmaz olsun böyle evlat’ dedirten olay! ‘Oğlum beni kendi evimden kovdu’ diyen acılı annenin hikayesi yürek dağladı

Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Esra Erol'da programına Emine Pamuk'un hikayesi damga vurdu.
Bartınlı anne Emine Pamuk, oğlu Kenan Baylan'ın sevgilisi olduktan sonra yaşadıklarını anlattı ve herkesi duygulandırdı.
"35 YILLIK EVİMDEN KOVDU"
35 yıldır aynı evde yaşadığını belirten anne Pamuk, "Oğlum Kenan sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu. Benim 35 yıldır hayatım o evde geçti. Hatıralarım o evde benim!" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Anne Pamuk, 1 yıldır sokaklarda yaşadığını ve bazen arkadaşlarında kaldığını da dile getirdi.