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    • 10.01.2022 19:55
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    • 10.01.2022 20:08
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    Esra Erol’da ‘Olmaz olsun böyle evlat’ dedirten olay! ‘Oğlum beni kendi evimden kovdu’ diyen acılı annenin hikayesi yürek dağladı

    Oğlu yüzünden 35 yıllık evinden oldu! Esra Erol’da ‘Olmaz olsun böyle evlat’ dedirten olay! Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programına Emine Pamuk’un feryadı damga vurdu. Emine Hanım, oğlu Kenan Baylan'ın sevgilisi Gülay Samson yüzünden kendisini evden attığını belirterek yardım istedi. ‘Benim 35 yıldır hayatım o evde geçti’ diyen Emine Hanım’ın yaşadıklarını Esra Erol dahil herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da ‘Olmaz olsun böyle evlat’ dedirten olay!

    Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Esra Erol'da programına Emine Pamuk'un hikayesi damga vurdu.

    Bartınlı anne Emine Pamuk, oğlu Kenan Baylan'ın sevgilisi olduktan sonra yaşadıklarını anlattı ve herkesi duygulandırdı.

    "35 YILLIK EVİMDEN KOVDU"
    35 yıldır aynı evde yaşadığını belirten anne Pamuk, "Oğlum Kenan sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu. Benim 35 yıldır hayatım o evde geçti. Hatıralarım o evde benim!" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Anne Pamuk, 1 yıldır sokaklarda yaşadığını ve bazen arkadaşlarında kaldığını da dile getirdi.

        "GİT KOCA BUL"
        Ayrıca Pamuk, "Oğlum bana 'git koca bul. Bu evde bir oda bile hak etmiyorsun' dedi. Ben de mecburen çıktım gittim. Beni cezaevine gönderecekti Esra Hanım… Eşimi vurdum, 7 sene önce eşim beni aldattı. Eve geldi bana hareketlerde bulundu. Ben de onu pompalı tüfekle onu vurdum. Eşim hayatta Esra Hanım. Eşim Zonguldak'ta yaşıyor" dedi.

        Oğlu, iki torunu ile birlikte yaşayan anne Pamuk, cezaevinden çıktıktan sonra çocukların anneye verildiğini belirtti.

        Cezaevinden çıktıktan bir süre daha o evde yaşadığını belirten Pamuk, oğlunun Gülay Samson'la birlikte olmaya başladıktan sonra zor günler yaşadığını belirtti.

            Yeşilkaya Muhtarı Mehmet Arla telefonla canlı yayına bağlandı.

            Arla, "Kolluk Kuvvetleri eve geldiğinde anne darbe dilmişti. 'Evimi ben babamdan aldım, annemin hakkı yoktur' dedi bize. Dava aslında ev davası" şeklinde konuştu.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da ‘Olmaz olsun böyle evlat’ dedirten olay! ‘Oğlum beni kendi evimden kovdu’ diyen acılı annenin hikayesi yürek dağladı
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