Esra Erol’da ‘Olmaz olsun böyle evlat’ dedirten olay! ‘Oğlum beni kendi evimden kovdu’ diyen acılı annenin hikayesi yürek dağladı

"GİT KOCA BUL"

Ayrıca Pamuk, "Oğlum bana 'git koca bul. Bu evde bir oda bile hak etmiyorsun' dedi. Ben de mecburen çıktım gittim. Beni cezaevine gönderecekti Esra Hanım… Eşimi vurdum, 7 sene önce eşim beni aldattı. Eve geldi bana hareketlerde bulundu. Ben de onu pompalı tüfekle onu vurdum. Eşim hayatta Esra Hanım. Eşim Zonguldak'ta yaşıyor" dedi.