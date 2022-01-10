ATV'den kamuoyuna 'Kim Milyoner Olmak İster' duyurusu! Fenerbahçe...

ATV resmi sosyal medya hesapları üzerinden Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan "Galatasaray 'ın UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusuna ilişkin bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, "Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor, bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama;
Yapılan açıklamada, "Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor, bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama;