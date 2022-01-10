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    • Televizyon
    • 10.01.2022 17:49
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    • 10.01.2022 17:58
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    ATV'den kamuoyuna 'Kim Milyoner Olmak İster' duyurusu! Fenerbahçe...

    ATV resmi sosyal medya hesapları üzerinden Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan soruya ilişkin bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe Kulübü'nün başarılarından defalarca kez bahseldiğinin altı çizilen açıklamada, "Tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor, bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    ATV’den ’Kim Milyoner Olmak İster’ açıklaması
    ATV resmi sosyal medya hesapları üzerinden Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan "Galatasaray 'ın UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

    Yapılan açıklamada, "Bu programdaki içerikten rahatsız olan tüm taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor, bu yanlış anlamadan dolayı özür diliyor ve bu konuyu farklı platformlara çekerek kurumumuza zarar vermek isteyen kişileri kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    İşte o açıklama;




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    Haberler Televizyon ATV'den kamuoyuna 'Kim Milyoner Olmak İster' duyurusu! Fenerbahçe...
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