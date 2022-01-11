Alparslan Büyük Selçuklu 9 bölüm izle! TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle

Alparslan'a değil Yınal'a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad'ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular'a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır?

En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.