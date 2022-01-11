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    • Televizyon
    • 11.01.2022 09:16
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    • 11.01.2022 09:16
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    Alparslan Büyük Selçuklu 9 bölüm izle! TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle

    TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu 9 son bölüm izle seçeneği bu kapsamda araştırlıyor. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunu anlatan dizinin yeni bölümünde Alparslan’a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalacak. Alparslan’ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlayacak.

    Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm ne zaman?

    Alparslan Büyük Selçuklu 9 bölüm izle seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TRT1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan diziyle ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yeni yıl arası nedeniyle neredeyse çoğu dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. İşte merak edilenler...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

    Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Dizi yeni bölümüyle 17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında olacak.

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 9.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Alparslan'a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan'ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar.

        Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan'ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar. Alparslan'ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı?

        Alparslan'a değil Yınal'a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad'ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular'a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır?

        En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.
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