Alparslan Büyük Selçuklu 9 bölüm izle! TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle

Alparslan Büyük Selçuklu 9 bölüm izle seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TRT1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan diziyle ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yeni yıl arası nedeniyle neredeyse çoğu dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. İşte merak edilenler...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM NE ZAMAN?
Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Dizi yeni bölümüyle 17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında olacak.
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 9.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alparslan'a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan'ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar.