Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 10.01.2022 16:24
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    • 10.01.2022 16:26
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 10 Ocak 2022 | 'Yanlışlıkla boşandım, tekrar evlenmek istiyorum' diyen Meryem'in büyük isyanı

    Eşine mi dönecek yoksa Hatice ile mi gidecek? Niyazi Bey'in son kararı! Sosyal medya bir yuvayı daha mı yıkıyor? Karı - koca için bugün hesaplaşma vakti... "Oğlum Kenan, sevgilisi Gülay ile birlikte beni sokağa attı!” diyen bir annenin feryadı! “Nurcan, 27 yıllık eşim Nurettin’i elimden aldı ben de yanlışlıkla boşandım, tekrar evlenmek istiyorum!” diyen Meryem Hanım’ın büyük isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayın Esra Erol'da programında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da canlı yayınnda...

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    Eşine mi dönecek yoksa Hatice ile mi gidecek? Niyazi Bey'in son kararı!


    Sosyal medya bir yuvayı daha mı yıkıyor? Karı - koca için bugün hesaplaşma vakti...


        "Oğlum Kenan, sevgilisi Gülay ile birlikte beni sokağa attı!" diyen bir annenin feryadı!


        "Nurcan, 27 yıllık eşim Nurettin'i elimden aldı ben de yanlışlıkla boşandım, tekrar evlenmek istiyorum!"diyen Meryem Hanım'ın büyük isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.
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        KAD-SİS
        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 10 Ocak 2022 | 'Yanlışlıkla boşandım, tekrar evlenmek istiyorum' diyen Meryem'in büyük isyanı
            SON DAKİKA