Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?

A) Eskrim

B) Kürek

C) Binicilik

D) Sörf

Cevap: (B) Kürek