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    • Televizyon
    • 09.01.2022 22:09
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    • 09.01.2022 22:11
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    16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?

    16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruyla İstanbul’dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?

    16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?

    A) Zonguldak

    B) Bartın

    C) Samsun

    D) Sinop

    Cevap: (D) Sinop

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    Haberler Televizyon 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?
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