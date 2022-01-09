16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?

A) Zonguldak

B) Bartın

C) Samsun

D) Sinop

Cevap: (D) Sinop