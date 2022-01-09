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    • Televizyon
    • 09.01.2022 23:21
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    • 09.01.2022 23:28
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    Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?

    Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?

    Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?

    A) Diriliş ( The Revenant)

    B) İyi, Kötü ve Çirkin

    C) Rocky IV

    D) Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

    Cevap: (C) Rocky IV

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    Haberler Televizyon Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?
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