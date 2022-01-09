Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?

A) Diriliş ( The Revenant)

B) İyi, Kötü ve Çirkin

C) Rocky IV

D) Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

Cevap: (C) Rocky IV