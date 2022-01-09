Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.01.2022 21:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 21:29
    ABONE OL

    Marmara Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi'ndedir?

    Marmara Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi'ndedir? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Marmara Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi'ndedir? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Marmara Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi’ndedir?

    Marmara Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi'ndedir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Marmara Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi'ndedir?

    A) 0

    B) 1

    C) 2

    D) 3

    Cevap: (C) 2

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İYİ Parti, HDP ile gizli nişanın diyetini ödüyor!
    Haberler Televizyon Marmara Marmaraereğlisi ve Gölmarmara adlı üç ilçeden kaçı Marmara Bölgesi'ndedir?
        SON DAKİKA