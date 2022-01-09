Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 09.01.2022 21:26
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    • 09.01.2022 21:29
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    1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?

    1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    1931’de Çin’in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?

    1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?

    A) Alice Harikalar Diyarında

    B) Hayvan Çiftliği

    C) Kırmızı Başlıklı Kız

    D) Bremen Mızıkacıları

    Cevap: (A) Alice Harikalar Diyarında

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    Haberler Televizyon 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?
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