1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?

A) Alice Harikalar Diyarında

B) Hayvan Çiftliği

C) Kırmızı Başlıklı Kız

D) Bremen Mızıkacıları

Cevap: (A) Alice Harikalar Diyarında