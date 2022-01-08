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    • 09.01.2022 01:47
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    • 09.01.2022 01:47
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    Emel’den müjdeli haber geldi! Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı yüzleri güldürdü: Kurşun omzunu sıyırıp geçmiş!

    Emel’den müjdeli haber geldi! Kadrosundan Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete gibi oyuncuların yer aldığı Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in merakla beklenen 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmanda; son bölümde vurulan Emel’in sağlığına kavuştuğu görüldü. Öte yandan Eren ailesinin arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlar dikkat çekti. İşte Kardeşlerim’in 35. bölüm fragmanı...

    Emel’den müjdeli haber geldi! Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı yüzleri güldürdü: Kurşun omzunu sıyırıp geçmiş!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 35. bölüm fragmanında; Emel'in sağlığına kavuştuğu görülürken Eren ailesinin arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlar dikkat çekti.

    Öte yandan iki hafta ara veren dizinin son bölümünde yaşanalar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 34. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Nebahat acil ameliyata alınır ve omzuna platin konur. Akif bu durumu Orhan'a karşı kullanır ve sessiz kalmasını sağlar. Doruk ise annesine olanlar yüzünde Orhan ve Ömer'le kapışır.

    Ömer ile Asiye'nin biriktirdikleri para suyunu çekmektedir. Yemek ve yakacak almakta zorlanırlar. Nebahat'in durumu düzeldiği halde Orhan'ın içine kapanmasına kimse anlam veremez. Fakat bu durum okulda kamplaşmaya neden olur.

        Asiye ve Doruk'un arası açılırken yeni bir kutuplaşma yaşanır; Ömer, Oğulcan ve diğerleri arasında. Tolga, Cemile konusunda Ömer'i tehdit eder. Cemile ile arasındaki ilişkiye karışmamalarını söyler.

        Okulda Aybike-Berk, Doruk- Asiye, Süsen ve Ömer arasında soğuk rüzgarlar eserken Harika ve Oğulcan'ın mutluluğu herkesi şaşırtır.

        Zengin bir eve temizliğe giden Asiye yanında Emel'i de götürür ancak küçük Emel hastadır. Evin sahipleri hafta sonu şehir dışında olacaktır.

            Emel uyuya kalınca Asiye Ömer'i yardıma çağırır. Emel'in uyanmasını beklerken evin sahiplerinin planı değişir ve aniden eve gelirler. Ömer'i hırsız zannedip kendilerini korumak için silah çekerler. Arbede de silah ateş alır ve Emel vurulur.
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            Haberler Televizyon Emel’den müjdeli haber geldi! Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı yüzleri güldürdü: Kurşun omzunu sıyırıp geçmiş!
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