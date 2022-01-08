Zirveyi bırakmıyor! Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,30 izlenme oranı ve %26,74 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.
ESRA EROL'DA BÜYÜK HESAPLAŞMA
Esra Erol'da programında Fatih ve Sevda arasında yüzleşme gerçekleşmiş. Sevda'nın babası canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulunarak ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı, başka bi eş buldu.'' demişti. Bulunan eş ise evli ve bir çocuk babası olan Niyazi Bey'di.
Dünkü canlı yayında ise Esra Erol, Sevda Hanım, annesi ve Niyazi Bey'in bugün olmadığını, zira kaçtıklarını, ekiptekilerin de konuştuklarını, Sevda Hanım'ın "Annem, Niyazi abiyi bırakmak istemedi, beraber gittik" dediğini dile getirdi.