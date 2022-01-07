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    • Televizyon
    • 07.01.2022 22:11
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    • 07.01.2022 23:14
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    TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

    TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    TİAK’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin üç büyük ilinin 2020’de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

    TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

    A) İstanbul, Ankara, İzmir

    B) Ankara, İstanbul, İzmir

    C) İzmir, İstanbul, Ankara

    D) İstanbul, İzmir, Ankara

    CEVAP: (C) İzmir, İstanbul, Ankara

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    Haberler Televizyon TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?
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