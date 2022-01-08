Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak 2022 ATV yayın akışı!

Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen izleyiciler bunun nedenini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Kardeşlerim neden yok sorusu izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...
KARDEŞLERİM DİZİSİ NEDEN YOK?
Kardeşlerim, dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Yeni bölüm tarihi ise henüz atv tarafından açıklanmadı.
"Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir."
Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.
Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar. Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.