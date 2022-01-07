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    • Televizyon
    • 07.01.2022 23:07
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    • 07.01.2022 23:16
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    1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

    1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    1871’de ABD Ohio’da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

    1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

    A) Savcıyı kızdırıp dayak yiyerek

    B) Hakimi kandırıp yerine geçerek

    C) Müvekkilini kazara vurup yaralayarak

    D) Kendisini kazara vurup öldürerek

    CEVAP: (D) Kendisini kazara vurup öldürerek

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    Haberler Televizyon 1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?
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