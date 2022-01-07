1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

A) Savcıyı kızdırıp dayak yiyerek

B) Hakimi kandırıp yerine geçerek

C) Müvekkilini kazara vurup yaralayarak

D) Kendisini kazara vurup öldürerek

CEVAP: (D) Kendisini kazara vurup öldürerek