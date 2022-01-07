Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı? Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm niye yok? Halit Özgür Sarı oynayacak mı?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam, senaryosunu ise Deniz Gürlek ve Melek Seven üstleniyor. TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda adlı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Sevilen dizi Cuma akşamları yayınlanıyordu. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı? Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm niye yok?
KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışı şöyle;
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
7 OCAK CUMA KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler haftaya ertelendi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü de 14 Ocak'ta yayınlanacak.
Kırmızı Oda'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri öncesi kısa bir ara veriyoruz… Yeni bölümlerle, çok yakında görüşmek üzere.'' denildi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.