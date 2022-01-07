Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı? Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm niye yok? Halit Özgür Sarı oynayacak mı?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam, senaryosunu ise Deniz Gürlek ve Melek Seven üstleniyor. TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda adlı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Sevilen dizi Cuma akşamları yayınlanıyordu. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı? Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm niye yok?