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    • Televizyon
    • 07.01.2022 18:43
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    • 07.01.2022 18:43
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    Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı? Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm niye yok? Halit Özgür Sarı oynayacak mı?

    TV 8 ekranlarında her hafta Cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda'nın bugünkü yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Bu akşam saatler 20:00'ı gösterdiğinde TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak. İzleyiciler bu akşam Kırmızı Oda'nın saat kaçta yayınlanacağını araştırılıyor. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı? Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm niye yok?

    Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı?

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam, senaryosunu ise Deniz Gürlek ve Melek Seven üstleniyor. TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda adlı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Sevilen dizi Cuma akşamları yayınlanıyordu. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, var mı? Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm niye yok?

    KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışı şöyle;

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

    11:15 MasterChef Türkiye

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

    7 OCAK CUMA KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

    Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler haftaya ertelendi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü de 14 Ocak'ta yayınlanacak.

    Kırmızı Oda'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri öncesi kısa bir ara veriyoruz… Yeni bölümlerle, çok yakında görüşmek üzere.'' denildi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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