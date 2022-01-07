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    • Televizyon
    • 07.01.2022 19:34
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    • 07.01.2022 19:34
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    İki anne bir evlat! Esra Erol’da akılalmaz olay: Genç kadın evden kaçtı anneleri birlikte gözyaşı döktü

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Hatice Demirel ve Nahide Demirel, kızları Meryem Demirel’in evden kaçtığını belirterek yardım istedi. Meryem Demirel’in biyolojik annesi olduğunu dile getiren Nahide Demirel, kızının kendisine ‘küçük anne’ dediğini ve halası Hatice Demirel tarafından büyütüldüğünü söyledi. Meryem Demirel’in hem büyüten hem de bijolojik annesi canlı yayında gözyaşı dökerken genç kadının evlendiği ve soyadının artık Kazkan olduğu öğrenildi. Canlı yayına telefonla bağlanan Meryem Hanım’ın söyledikleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

    İki anne bir evlat! Esra Erol’da ilginç olay

    Hatice Demirel ve Nahide Demirel, kızları Meryem Demirel'in evden kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu.

    Meryem Demirel'in biyolojik annesi olduğunu dile getiren Nahide Demirel, kızının kendisine 'küçük anne' dediğini ve halası Hatice Demirel tarafından büyütüldüğünü söyledi.

    EVDEV KAÇTIKTAN SONRA EVLENDİ!
    Hatice Demirel ve Nahide Demirel, kızlarının Hüseyin Kazkan için evden iki kez kaçtığını ve ikinci de Hüseyin Bey ile evlendiğini dile getirdi.

    Hatice Demirel, "Meryem'in odasında bir takım eşyalar bulduk. Madde bağımlısı kişilerinin kullandığı ilaçlar vardı. Bu adam, kızımı maddeye alıştırıyor" iddiasında bulundu.

        Nahide Hanım, "O adamla tanıştıktan sonra bizimle görüşmemeye başladı. Sürekli odasına gidiyordu" diyerek Hatice Hanım'ın dediklerini onayladı.

        'ALTINLARI DA GÖTÜRDÜ'
        Hatice Hanım, "Evde ne kadar paramız, altınımız, dövizimiz varsa kaçırdı. 2 tane 5'i bir yerde, 2 tane bilezik, 32 cumhuriyet altını ve bir miktar dövizi götürdü. Biz bunu iki ay sonra fark ettik. Böyle bir şey yapmazdı, hiç şüphelenmedik"

        MERYEM CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Esra Erol'da programına telefonla bağlanan Meryem Hanım ise şöyle konuştu: "Biz Hüseyin ile daha önce kaçmıştık. Annemler 'Gelin isteyin, telli duvaklı gelin çıksın evde' dediler ve Hüseyin'in ailesini bayramdan sonraya çağırdılar. Ben de eve döndüm ancak annemler sözünü tutmadı"

            İDDİALARI YALANLADI!
            Meryem Hanım, Hüseyin Bey'in yasaklı madde kullandığı iddialarını ise yalanladı. Canlı yayına katılmayı kabul etmeyen Meryem Hanım, evdeki altınların sorulması üzerine de telefonu kapattı.
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