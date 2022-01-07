İki anne bir evlat! Esra Erol’da akılalmaz olay: Genç kadın evden kaçtı anneleri birlikte gözyaşı döktü

'ALTINLARI DA GÖTÜRDÜ'

Hatice Hanım, "Evde ne kadar paramız, altınımız, dövizimiz varsa kaçırdı. 2 tane 5'i bir yerde, 2 tane bilezik, 32 cumhuriyet altını ve bir miktar dövizi götürdü. Biz bunu iki ay sonra fark ettik. Böyle bir şey yapmazdı, hiç şüphelenmedik"