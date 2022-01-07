İki anne bir evlat! Esra Erol’da akılalmaz olay: Genç kadın evden kaçtı anneleri birlikte gözyaşı döktü

Hatice Demirel ve Nahide Demirel, kızları Meryem Demirel'in evden kaçtığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu.
Meryem Demirel'in biyolojik annesi olduğunu dile getiren Nahide Demirel, kızının kendisine 'küçük anne' dediğini ve halası Hatice Demirel tarafından büyütüldüğünü söyledi.
EVDEV KAÇTIKTAN SONRA EVLENDİ!
Hatice Demirel ve Nahide Demirel, kızlarının Hüseyin Kazkan için evden iki kez kaçtığını ve ikinci de Hüseyin Bey ile evlendiğini dile getirdi.
Hatice Demirel, "Meryem'in odasında bir takım eşyalar bulduk. Madde bağımlısı kişilerinin kullandığı ilaçlar vardı. Bu adam, kızımı maddeye alıştırıyor" iddiasında bulundu.