7 Ocak bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak mı? Açıklama geldi

7 Ocak bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Kanal D yayın akışında sevilen dizinin yeni bölümünün yer almaması izleyicileri telaşlandırdı. Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisiyle ilgili son dakika üzen haber geldi. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
7 OCAK BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
7 Ocak Kanal D yayın akışı şöyle;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında
22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom
01:00Yabancı Sinema Son Ültimatom
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Küçük Ağa
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler haftaya ertelendi. 7 Ocak'ta yayınlanması beklenen Arka Sokaklar dizisi de 14 Ocak günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
RIZA BABA ÖLECEK Mİ?
Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin vurulması dizinin sevenlerini üzdü.
Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser'in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu.
Rıza Baba'nın ölüp ölmeyeceği 14 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek yeni bölümle belli olacak.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekip ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.