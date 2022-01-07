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    • Televizyon
    • 07.01.2022 18:21
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    • 07.01.2022 18:21
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    7 Ocak bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak mı? Açıklama geldi

    Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar bugünkü Kanal D yayın akışında yer almıyor. Kanal D'nin uzun soluklu dizisinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 7 Ocak bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak mı? soruları gündeme geldi. İşte dizinin yayınlanmama sebebine dair yapılan açıklama...

    7 Ocak bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak mı? Açıklama geldi

    7 Ocak bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Kanal D yayın akışında sevilen dizinin yeni bölümünün yer almaması izleyicileri telaşlandırdı. Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar dizisiyle ilgili son dakika üzen haber geldi. Peki Arka Sokaklar bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

    7 OCAK BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

    7 Ocak Kanal D yayın akışı şöyle;

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında
    22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom
    01:00Yabancı Sinema Son Ültimatom
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:00 Küçük Ağa

    ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler haftaya ertelendi. 7 Ocak'ta yayınlanması beklenen Arka Sokaklar dizisi de 14 Ocak günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    RIZA BABA ÖLECEK Mİ?

    Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterinin vurulması dizinin sevenlerini üzdü.

    Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser'in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu.

    Rıza Baba'nın ölüp ölmeyeceği 14 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek yeni bölümle belli olacak.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekip ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

        Mesut'un tutuklanma haberi ekibin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibe Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

        Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekip muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.
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