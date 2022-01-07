7 Ocak bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak mı? Açıklama geldi

Mesut'un tutuklanma haberi ekibin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibe Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekip muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.