Kaderimin Oyunu bugün var mı, neden yok? Tarih belli oldu! Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Kaderimin Oyunu dizisi diğer diziler gibi kısa bir yeni yıl arasına girdi. Dizilerin çoğu yeni yıl tatilleri nedeniyle bu hafta da izleyici karşısına çıkmıyor. Dizi yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma günü sevenleriyle buluşacak.