Kaderimin Oyunu bugün var mı, neden yok? Tarih belli oldu! Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamlarının sevilen yapımı Kaderimin Oyunu'nun yeni bölümünü ekranlarda göremeyen izleyiciler bunun nedenini araştırmaya başladı. İzleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi Star TV yayın akışında yer almıyor. Peki, Kaderimin Oyunu bugün var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
Kaderimin Oyunu dizisi diğer diziler gibi kısa bir yeni yıl arasına girdi. Dizilerin çoğu yeni yıl tatilleri nedeniyle bu hafta da izleyici karşısına çıkmıyor. Dizi yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma günü sevenleriyle buluşacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.