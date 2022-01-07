Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Altın bileziklerin sahibi olan isim…

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.