Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Altın bileziklerin sahibi olan isim kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu hafta Nursel Engin'in sunuculuğu ile ekrana gelen sevilen yarışmada hem eğlenceli hem rekabet dolu hem de gergin anlar yaşandı. Gelinim Mutfakta haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken en yüksek puanı alan altın bilezikleri kaptı. İşte bugün yaşanan gelişmeler...
7 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Henüz birinci olan ve elenen yarışmacı açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Damla:
Miyase:
Yeşim:
Yeliz:
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?
Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.
İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.