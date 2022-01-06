6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları gündemde yer alıyor. Bu hafta bir çok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Haliyle izleyiciler sevdikleri dizilerin neden yeni bölümlerinin yayınlanmadığını merak ediyor. 6 Ocak 2022 Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Başrollerinde Selma Ergeç, Feyyaz Serifoglu, Nihal Menzil, Burcu Biricik, Tamer Levent, Nur Sürer, Enis Arıkan, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. Peki neden? İşte detaylar...
CAMDAKI KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü 6 Ocak 2022 Perşembe günü yerine, 13 Ocak günü yayınlanacak. Sebebi ise yılbaşı. Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler haftaya ertelendi.
Camdaki Kız dizisi de ertelenen diziler arasında yer alıyor. İşte 6 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı;
KANAL D 6 OCAK 2022 YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Strange
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan
00:30 Doktor Strange
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Koroğlu Konağı'nda Sırlar Ortaya Çıkıyor…
Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez.