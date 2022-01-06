6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları gündemde yer alıyor. Bu hafta bir çok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Haliyle izleyiciler sevdikleri dizilerin neden yeni bölümlerinin yayınlanmadığını merak ediyor. 6 Ocak 2022 Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Başrollerinde Selma Ergeç, Feyyaz Serifoglu, Nihal Menzil, Burcu Biricik, Tamer Levent, Nur Sürer, Enis Arıkan, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. Peki neden? İşte detaylar...