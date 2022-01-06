Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.01.2022 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 08:55
    ABONE OL

    Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanmaması üzerine izleyiciler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında en çok 6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arandı. Sevilen dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. 6 Ocak Kanal D yayın akışında Camdaki Kız dizisi yer almıyor. Peki ama neden? İşte yanıtı...

    6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu?

    6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları gündemde yer alıyor. Bu hafta bir çok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Haliyle izleyiciler sevdikleri dizilerin neden yeni bölümlerinin yayınlanmadığını merak ediyor. 6 Ocak 2022 Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanması beklenen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Başrollerinde Selma Ergeç, Feyyaz Serifoglu, Nihal Menzil, Burcu Biricik, Tamer Levent, Nur Sürer, Enis Arıkan, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. Peki neden? İşte detaylar...

    CAMDAKI KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü 6 Ocak 2022 Perşembe günü yerine, 13 Ocak günü yayınlanacak. Sebebi ise yılbaşı. Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler haftaya ertelendi.

    Camdaki Kız dizisi de ertelenen diziler arasında yer alıyor. İşte 6 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı;

    KANAL D 6 OCAK 2022 YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Doktor Strange

    22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

    00:30 Doktor Strange

    CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

    Koroğlu Konağı'nda Sırlar Ortaya Çıkıyor…

    Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez.

        Hayri'nin Rafet'e yaptığı ziyaret, Muzo'ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz.

        Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo'dan vazgeçmemeye karar verir.

        Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen'in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir.

        Melisa ve Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Zillet’e anket şoku! Yüzde 20’yi bile geçemediler
        Haberler Televizyon Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
            SON DAKİKA